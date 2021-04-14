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Неймовірний прогноз для України: В Токіо завоюємо на 10 медалей більше, ніж в Ріо

14 квітня, 14:07

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Аналітики прогнозують Україні 15-те місце в загальному заліку Олімпіади-2020. Наші спортсмени повинні в Токіо на 10 медалей поліпшити свої показники Ігор в Ріо

Україна завоює на Олімпіаді-2020 в Токіо 21 медаль і займе 15-те місце в загальному медальному заліку. Такий прогноз на виступ наших спортсменів у Японії опублікувало відоме аналітичне видання Gracenote. Аналітики вважають, що наші атлети завоюють шість золотих медалей, сім срібних і вісім – бронзових.

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В оновленому звіті вказується, що Україна на 10 медалей поліпшить свої показники з Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, де наша команда завоювала 11 медалей (2 золотих, 5 срібних, 4 бронзових) і посіла 31-ше місце в медальному заліку.

Перемогу в загальному заліку аналітики віддають США. На їхню думку, американці в Токіо завоюють 114 медалей, 43 з яких – золоті. Друге місце дістанеться Китаю, а за третє місце розгорнеться боротьба між Японією і спортсменами, які виступають під прапором Олімпійського комітету Росії.

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РОК, як Росію будуть називати в Токіо, виглядає краще для експертів, але поки невідомо, в якому складі збірна буде представлена на Іграх.

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Найбільший стрибок у кількості завойованих медалей повинні зробити Нідерланди. "Помаранчевим" пророкують на 27 медалей більше, ніж у них було в Ріо.

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Раніше ми писали, що Японія придумала, куди подіти хворих на коронавірус олімпійців. Для спортсменів з COVID-19 зарезервують окремий готель.

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медалі Олімпіада-2020 українські спортсмени медальний залік

Джерело: Сегодня|Спорт

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