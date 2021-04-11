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Японія придумала, куди подіти хворих на коронавірус олімпійців

11 квітня, 20:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Для спортсменів з COVID-19 зарезервують окремий готель

В Японії на час проведення Олімпійських ігор підготують 300 готельних номерів для спортсменів, у яких тест на коронавірус покаже позитивний результат.

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Як зазначається, на ці цілі буде зарезервований цілий готель, який буде розташований в декількох кілометрах від олімпійського селища в районі Харуми.

Це обійдеться організаційному комітету в сотні мільйонів йен. У цей готель для проходження карантину будуть поміщати тих, для кого хвороба проходить легко, а госпіталізація не потрібна.

Крім того, будуть підготовлені близько 30 спеціальних автомобілів для доставки інфікованих в цей готель.

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Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня.

Раніше ми писали, що перша країна відмовилася їхати на Олімпіаду-2020 через коронавірус. Північна Корея хоче захистити своїх спортсменів.

Нагадаємо, що маршрут естафети олімпійського вогню змінили через коронавірус. Факел пронесуть по парку без присутності глядачів.

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Олімпійські ігри Олімпіада-2020

Джерело: СЕ

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