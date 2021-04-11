Японія придумала, куди подіти хворих на коронавірус олімпійців

Для спортсменів з COVID-19 зарезервують окремий готель

В Японії на час проведення Олімпійських ігор підготують 300 готельних номерів для спортсменів, у яких тест на коронавірус покаже позитивний результат.

Реклама

Читайте також: Пора оголосити Росії війну! Терпінню японців приходить кінець

Як зазначається, на ці цілі буде зарезервований цілий готель, який буде розташований в декількох кілометрах від олімпійського селища в районі Харуми.

Це обійдеться організаційному комітету в сотні мільйонів йен. У цей готель для проходження карантину будуть поміщати тих, для кого хвороба проходить легко, а госпіталізація не потрібна.

Крім того, будуть підготовлені близько 30 спеціальних автомобілів для доставки інфікованих в цей готель.

Реклама

Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня.

Раніше ми писали, що перша країна відмовилася їхати на Олімпіаду-2020 через коронавірус. Північна Корея хоче захистити своїх спортсменів.

Нагадаємо, що маршрут естафети олімпійського вогню змінили через коронавірус. Факел пронесуть по парку без присутності глядачів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама