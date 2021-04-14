Японія скромно відзначила 100 днів до старту Олімпійських ігор

До старту Олімпійських ігор в Токіо залишилося 100 днів. На честь такої події сьогодні в Японії презентували символ Олімпійських ігор – олімпійські кільця. Статуетку встановили на горі Такао.
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Але в зв'язку з карантинними обмеженнями захід відвідали лише журналісти, а також губернатор Токіо Юрико Койке, віце-президент оргкомітету Токіо-2020 Тошіакі Ендо, бронзовий призер естафети 4х100 в Пекіні 2008 року плавець Дзюн'іті Міяшіта.
Також в Токіо відкрили годинник, що показує час, що залишився до старту Олімпіади в Токіо. Ігри повинні відкритися 23 липня, повідомляє Reuters.
Раніше ми писали, що Японія придумала, куди подіти хворих на коронавірус олімпійців. Для спортсменів з COVID-19 зарезервують окрему готель.
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