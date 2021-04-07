Маршрут естафети олімпійського вогню змінили через коронавірус

Мало того що факел погас на старті естафети олімпійського вогню Олімпіади-2020в Токіо, так тепер ще й маршрут естафети в японській префектурі Осака змінили через різкий сплеск захворювання на коронавірус серед жителів регіону. Спочатку губернатор Осаки Хирофумі Йосімура заявив, що естафета олімпійського вогню буде скасована.

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"Сьогодні ми попросили людей по всій Осаці утримуватися від непотрібних, несуттєвих виїздів. Тому ми скасовуємо естафету вогню, яка повинна була пройти на громадських вулицях по всій префектурі", – сказав Йосімура.

Втім, трохи пізніше організатори естафети трохи підкоригували маршрут – тепер олімпійський вогонь не будуть проносити по дорогах загального користування. У заяві оргкомітету кажуть, що естафета олімпійського вогню пройде в Пам'ятному парку "Експо-70" площею 260 гектарів без присутності глядачів, повідомляє Reuters.

Раніше ми писали, що перша країна відмовилася їхати на Олімпіаду-2020 через коронавірус. Північна Корея хоче захистити своїх спортсменів.

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