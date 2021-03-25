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Що таке "не щастить": олімпійський вогонь погас в Японії під час естафети

25 березня, 09:57

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Літню Олімпіаду в Токіо скасовувати не збираються

У четвер вранці в Японії запустили естафету олімпійського вогню. Влада країни не має наміру відмовлятися від проведення найбільшого старту чотириріччя, але всі заходи в умовах пандемії коронавірусу проводять із максимальними заходами безпеки.

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Правда, естафета в префектурі Фукусіма на північному сході країни не обійшлася без казусу. Під час бігу у одного з учасників погас факел. Однак олімпійський вогонь практично відразу ж запалили знову, і рух естафети продовжився.

Про інцидент повідомило японське агентство Kyodo News.

Дехто відразу ж заговорив, що це поганий знак для Ігор в Токіо. Втім, в нинішні часи такий невеликий казус меркне в порівнянні з іншими неприємностями. Наприклад, днями прийняли остаточне рішення, що Олімпіада-2020 на Токіо пройде без іноземних глядачів.

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Естафета в Країні вранішнього сонця триватиме 121 день, участь в ній візьмуть близько 10 тисяч людей. Самі ж Олімпійські ігри відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Нагадаємо, їх перенесли з літа 2020 року через пандемію.

Минулого тижня Олімпіаду-2020 потряс новий скандал.

Дивіться, як рік тому вогонь прибував до Японії:

Олімпійський вогонь Ігор-2020 прибув до Японії з Греції Відео: Reuters

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Олімпійські ігри естафета Токіо Олімпіада-2020 олімпійський вогонь
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