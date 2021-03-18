За свиню відповів. Олімпіаду-2020 потряс новий скандал

Місяць тому Есіро Морі подав у відставку з поста голови організаційного комітету Олімпіадив Токіо. Виною всьому слова чиновника про жінок. І ось новий скандал. Втратив роботу творчий керівник церемоній Ігор-2020 Хіросі Сасакі. І знову через сексизм.

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Сасакі запропонував японській артистці Наомі Ватанабе спуститися з неба в костюмі свині на церемонії відкриття Ігор, натякаючи на її зайву вагу. Сам виступ чоловік назвав як Olympig (pig в перекладі з англійської – свиня). Ідею назвали демонструє зневагу до жінок і змусили 66-річного організатора вибачитися за жарт. Після цього Сасакі був змушений подати у відставку, повідомляє ВВС .

33-річна Наомі Ватанабе – є однією з найвідоміших комедіантів Японії і пропагандисткою позитиву. У 2014 році вона заснувала один з перших японських брендів, який пропонує одяг великих розмірів.

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Раніше ми писали, що організатори літньої Олімпіади мають намір допустити глядачів на трибуни. Чи будуть це тільки японці чи допустять і зарубіжних фанів, поки невідомо. Хоча питання з іноземними вболівальниками ще не вирішене . Передбачається, що заповнюваність спортивних об'єктів складе 50%.

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