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Что такое "не везет": олимпийский огонь погас в Японии во время эстафеты

25 марта, 09:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Летнюю Олимпиаду в Токио отменять не собираются

В четверг утром в Японии запустили эстафету олимпийского огня. Власти страны не намерены отказываться от проведения самого крупного старта четырехлетия, но все мероприятия в условиях пандемии коронавируса проводят с максимальными мерами предосторожности.

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Правда, эстафета в префектуре Фукусима на северо-востоке страны не обошлась без казуса. Во время бега у одного из участников погас факел. Однако олимпийский огонь практически сразу же зажгли снова, и движение эстафеты продолжилось.

Об инциденте сообщило японское агентство Kyodo News.

Некоторые сразу же заговорили, что это плохой знак для Игр в Токио. Впрочем, в нынешние времена такой небольшой казус меркнет по сравнению с другими неприятностями. Например, на днях приняли окончательное решение, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет без иностранных зрителей.

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Эстафета в Стране восходящего солнца продлится 121 день, участие в ней примут около 10 тысяч человек. Сами же Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа. Напомним, их перенесли с лета 2020 года из-за пандемии.

На прошлой неделе Олимпиаду-2020 потряс новый скандал.

Смотрите, как год назад огонь прибывал в Японию:

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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Олимпийские игры Эстафета Токио Олимпиада-2020 олимпийский огонь
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