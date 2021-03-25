У Японії запустили естафету олімпійського вогню (фото, відео)

Естафета олімпійського вогню стартувала в ніч на 25 березня в префектурі Фукусіма на північному сході Японії. Вона триватиме 121 день – вогонь пронесуть через все 47 префектур країни. Відкриття Олімпійських ігор відбудеться 23 липня в Токіо.

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Про це повідомляється на сайті оргкомітету Олімпіади.

/ Фото: Reuters

Першим факелоносцем стала 34-річна футболістка Адзуса Івасімідзу, яка виступала за збірну Японії з 2006 по 2016 роки.

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/ Фото: Reuters

Загалом у естафеті олімпійського вогню повинні взяти участь близько 10 тис. людей.

Церемонія закриття запланована на 8 серпня.

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/ Фото: Reuters

Літні Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти ще з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але через пандемію коронавірусу їх перенесли на рік.

Нагадаємо, організаторам перенесення Олімпійських ігор на рік обійшлося в приблизно 2,7 мільярда доларів.

Ми також повідомляли, що організатори літньої Олімпіади мають намір допустити глядачів на трибуни. Чи будуть це тільки японці чи ж допустять і зарубіжних фанів, поки невідомо.

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