Дівчина з лейкемією створила спортивне диво

Плавчиня з Японії Рікако Ікее виграла заплив на 100 метрів батерфляєм на національних змаганнях, які є відбірковими до Олімпійських ігор, і потрапила до естафетної команди 4x100 на Ігри в Токіо. Вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

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У 20-річної спортсменки два роки тому виявили рак крові, але вона змогла вилікуватися. До змагань Рікако Ікее повернулася сім місяців тому. І ось – перша перемога після одужання!

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"Після півфіналів я не думала, що зможу проплисти за 57 секунд, не кажучи вже про потрапляння до естафети. Я така щаслива. Порівняно зі змаганнями п'ятирічної давності я була не так впевнена в собі і думала, що на цьому етапі життя перемоги будуть значно пізніше. Але я доклала зусиль. Тож як би жорстко або важко не складалися справи, якщо ви багато працюєте, ви будете винагороджені. Ступаючи на край басейну, я думала: "Я тут, я вдома", – наводить слова Ікее Olympic Channel

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Ікее брала участь в Олімпійських іграх 2016 року, посівши 5-те місце на 100-метрівці батерфляєм. Також Ікее – триразова бронзова призерка чемпіонату світу в коротких басейнах.

У 2018 році Рікако Ікее стала головною героїнею турніру плавців на Азійських іграх. Японка – перша плавчиня в історії змагань, якій вдалося виграти шість золотих медалей на одних Іграх.

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