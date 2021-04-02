Спортсменів обікрали: останній ліцензійний турнір на Олімпіаду-2020 скасували

Стрибуни у воду більше не зможуть поборотися за путівку в Токіо

Кубок світу зі стрибків у воду, який повинен був пройти з 18 по 23 квітня 2021 року в Токіо, скасований. Причиною скасування турніру став ряд невиконаних гарантій з боку організаторів змагань, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Реклама

Читайте також: Універсіаду-2021 перенесли на рік: сподіваються, що пандемія піде

В Японії не змогла гарантувати повну безпеку спортсменам під час перебування на турнірі в умовах COVID-19, хоча в серпні в Токіо пройде Олімпіади-2020.

Турнір в Японії повинен був стати заключним кваліфікаційним турніром перед Олімпіадою-2020. На ньому спортсмени могли отримати ліцензії на Ігри, повідомляє Xsport.

Раніше ми писали, що Китай готовий вакцинувати всіх учасників Олімпіади в Токіо та Пекіні. МОК підтримав ініціативу і готовий оплатити вакцину.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама