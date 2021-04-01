Для участі в Олімпіаді російським легкоатлетам доведеться відмовитися від батьківщини

Російські легкоатлети все ж зможуть виступити на Олімпійських іграх в Токіо, але тільки в нейтральному статусі. Для цього всім бажаючим брати участь в Олімпіади-2020 потрібно подати заявку на отримання нейтрального статусу до Світової організації легкоатлетичну асоціацію.
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Далі кандидати на поїздку в Токіо повинні будуть здати три позазмагальних допінг-тести за 10 місяців до початку змагань. Заявки приймаються до 7 червня, повідомляється на офіційному сайті World Athletics. До Олімпіади допустять не більше 10 спортсменів.
Нагадаємо, що за недавні махінації з допінгом в Московській лабораторії Росія була відсторонена від всіх міжнародних змагань до кінця 2022 року.
Додамо, що на Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв. А замість прапора будуть використовувати обрізану емблему Олімпійського комітету.
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