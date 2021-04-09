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Пора оголосити Росії війну! Терпінню японців приходить кінець

9 квітня, 16:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В Японії обурені тренуваннями серфінгістів на Курилах

Японські ЗМІ з обуренням повідомляють про тренування на Курильських островах збірної Росії з серфінгу перед Олімпіадою в Токіо. В Японії Південні Курили називають "північними територіями" і вкрай незадоволені появою там російських спортсменів.

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Читайте також: Курили стали частиною Японії на сайті Олімпіади

"Збірна Росії з серфінгу на північних територіях готується до Олімпіади в Токіо, – цитує японців newsru.com. – Вважається, що Кремль таким чином демонструє свою постійну присутність на островах".

Публікація під заголовком "Олімпійський табір серфінгу: на північних територіях збірна Росії оголосила острів батьківщиною" зібрала близько двох тисяч коментарів японських користувачів, багато з яких висловлюють обурення незаконним проникненням на територію країни і вимагають застосування агресивних заходів у відповідь проти РФ.

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Зокрема, російську збірну пропонують не пускати на Олімпіаду в Токіо, або заарештувати членів делегації після прибуття на територію Японії. Найбільш радикальні читачі пропонують відмовитися від спроб мирного врегулювання територіальної проблеми і оголосити війну Росії, що окупувала чотири японських острова в середині минулого століття.

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За підсумками Другої світової війни в 1945 році вся ланка Курильських островів увійшла до складу Радянського Союзу, а з 1991 року вона перебуває в складі країни-правонаступниці СРСР – Росії.

Японська сторона не визнає суверенітет РФ над південною частиною Курил – островами Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групи островів Хабомаї. Після війни між Москвою і Токіо так і не був укладений мирний договір.

Раніше ми писали, що маршрут естафети олімпійського вогню змінили через коронавірус. Факел пронесуть по парку без присутності глядачів.

Також повідомлялося, що перша країна відмовилася їхати на Олімпіаду-2020 через коронавірус. Північна Корея хоче захистити своїх спортсменів.

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Олімпійські ігри Курили Олімпіада-2020 Курильські острови
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