Пора объявить России войну! Терпению японцев приходит конец

Японские СМИ с негодованием сообщают о тренировках на Курильских островах сборной России по серфингу перед Олимпиадой в Токио. В Японии Южные Курилы именуют "северными территориями" и крайне недовольны появлением там российских спортсменов.

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"Сборная России по серфингу на северных территориях готовится к Олимпиаде в Токио, – цитирует японцев newsru.com. – Считается, что Кремль таким образом демонстрирует свое постоянное присутствие на островах".

Публикация под заголовком "Олимпийский лагерь серфинга: на северных территориях сборная России объявила остров родиной" собрала около двух тысяч комментариев японских пользователей, многие из которых выражают негодование незаконным проникновением на территорию страны и требуют применения агрессивных ответных мер против РФ.

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В частности, российскую сборную предлагают не пускать на Олимпиаду в Токио, либо арестовать членов делегации по прибытии на территорию Японии. Наиболее радикальные читатели предлагают отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и объявить войну России, оккупировавшей четыре японских острова в середине прошлого века.

По итогам Второй мировой войны в 1945 году вся цепь Курильских островов вошла в состав Советского Союза, а с 1991 года она находится в составе страны-правопреемницы СССР – России.

Японская сторона не признает суверенитет РФ над южной частью Курил – островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. После войны между Москвой и Токио так и не был заключен мирный договор.

Ранее мы писали, что маршрут эстафеты олимпийского огня изменили из-за коронавируса. Факел пронесут по парку без присутствия зрителей.

Также сообщалось, что первая страна отказалась ехать на Олимпиаду-2020 из-за коронавируса. Северная Корея хочет защитить своих спортсменов.

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