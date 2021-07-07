Ганьбитися, так до кінця! Двох російських спортсменів зловили на допінгу перед поїздкою на Олімпіаду-2020

Нікіта Моргачов і Павло Сорін здали позитивний допінг-тест, у них виявлено мельдоній. Веслярі готувалися виступити в Токіо

Сорін і Моргачов не поїдуть в Токіо-2020

Олімпіада ще не почалася, а у Росії вже потрапила в допінговий скандал. Веслярі Нікіта Моргачов і Павло Сорін, які готувалися до участі в Іграх-2020 року, здали позитивний допінг-тест. У них виявлено мельдоній. Спортсмени здавали аналізи на тренувальних зборах у Греції 17 червня.

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"Буде розкриватися проба В, мінімальна надія на хороший результат залишається, але ми розуміємо, що, швидше за все, Нікіті і Павлу не вдасться взяти участь в Олімпійських іграх", – заявив глава Федерації гребного спорту Росії Олексій Свірін.

Моргачов і Сорін повинні були виступити на Іграх-2020 на четвірці парній разом із Артемом Косовим і Миколою Піменовим. Їхніх прізвищ вже немає в олімпійському складі Росії.

Нагадаємо, що через маніпуляції з допінгом Росія в Токіо буде виступати під нейтральним прапором, на честь переможців замість національного гімну лунатиме музика Чайковського.