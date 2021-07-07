7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Ганьбитися, так до кінця! Двох російських спортсменів зловили на допінгу перед поїздкою на Олімпіаду-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
7 липня, 17:55
Копіювати лінк
Нікіта Моргачов і Павло Сорін здали позитивний допінг-тест, у них виявлено мельдоній. Веслярі готувалися виступити в Токіо
Сорін і Моргачов не поїдуть в Токіо-2020
Сорін і Моргачов не поїдуть в Токіо-2020

Олімпіада ще не почалася, а у Росії вже потрапила в допінговий скандал. Веслярі Нікіта Моргачов і Павло Сорін, які готувалися до участі в Іграх-2020 року, здали позитивний допінг-тест. У них виявлено мельдоній. Спортсмени здавали аналізи на тренувальних зборах у Греції 17 червня.

Читайте також: 12 важкоатлетів із Росії отримали від двох до восьми років за допінг! Серед них – чемпіони світу

"Буде розкриватися проба В, мінімальна надія на хороший результат залишається, але ми розуміємо, що, швидше за все, Нікіті і Павлу не вдасться взяти участь в Олімпійських іграх", – заявив глава Федерації гребного спорту Росії Олексій Свірін.

Моргачов і Сорін повинні були виступити на Іграх-2020 на четвірці парній разом із Артемом Косовим і Миколою Піменовим. Їхніх прізвищ вже немає в олімпійському складі Росії.

Нагадаємо, що через маніпуляції з допінгом Росія в Токіо буде виступати під нейтральним прапором, на честь переможців замість національного гімну лунатиме музика Чайковського.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти