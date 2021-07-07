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Позориться, так до конца! Двух российских спортсменов поймали на допинге перед поездкой на Олимпиаду-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
7 июля, 17:55
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Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный допинг-тест, у них обнаружен мельдоний. Гребцы готовились выступить в Токио
Сорин и Моргачев не поедут в Токио-2020
Сорин и Моргачев не поедут в Токио-2020

Олимпиада еще не началась, а у России уже попала в допинговый скандал. Гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин, готовившиеся к участию в Играх-2020, сдали положительный допинг-тест. У них обнаружен мельдоний. Спортсмены сдавали анализы на тренировочных сборах в Греции 17 июня.

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"Будет вскрываться проба В, минимальная надежда на хороший исход остается, но мы понимаем, что, скорее всего, Никите и Павлу не удастся участвовать в Олимпийских играх", – заявил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Моргачев и Сорин должны были выступить на Играх-2020 в четверке парной вместе с Артемом Косовым и Николаем Пименовым. Их фамилий уже нет в олимпийском составе России.

Напомним, что из-за манипуляций с допингом Россия в Токио будет выступать под нейтральным флагом, а в честь победителей вместо национального гимна будет звучать музыка Чайковского.

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