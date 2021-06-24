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12 важкоатлетів з Росії отримали від 2 до 8 років за допінг! Серед них – чемпіони світу

Олена Павлова Олена Павлова
24 червня, 13:16
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12 атлетів вже покарані, стосовно ще вісьмох російських спортсменів, звинувачених у вживанні заборонених речовин, ведуться розгляди. У їх числі олімпійська чемпіонка Сливенко
Российские тяжелоатлеты Руслан Албегов и Тима Нуриева
Российские тяжелоатлеты Руслан Албегов и Тима Нуриева / Фото: Instagram

Тривають допінгові розслідування стосовно російських важкоатлетів. 12 російських штангістів отримали багаторічні дискваліфікації за вживання заборонених препаратів, стосовно ще вісьмох спортсменів ведуться розгляди. Раніше ми писали, що українського палія Кремля прибрали зі спорту за допінг.

У звіті про порушення антидопінгових правил у Міжнародній федерації важкої атлетики (IWF), опублікованому Міжнародним агентством допінг-тестування (ITA), представлені результати розслідувань з 2009 по 2019 рік.

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Дискваліфікацію на чотири роки отримали:

  1. Дворазовий чемпіон світу і Європи, призер Олімпіади Руслан Албегов (+105 кг)
  2. Дворазовий чемпіон Європи Олег Чен (69 кг)
  3. Дворазовий чемпіон Європи Давид Беджанян (105 кг)
  4. Чемпіон Європи Адам Маліга (94 кг)
  5. Магомед Абуєв (+105 кг)
  6. Чингіз Могушков (+105 кг)
  7. Єгор Клімонов (96 кг)
  8. Чемпіонка світу і Європи Тіма Туріева (63 кг)
  9. Юлія Коновалова (75 кг)

Триразова чемпіонка світу Надія Євстюхіна (75 кг) відсторонена від спорту на два роки. Максим Шейко і Дмитро Лапиков (обидва – 105 кг) – на шість і вісім років відповідно.

Розгляд справ все ще ведеться стосовно дворазового чемпіона Європи Андрія Деманова (94 і 105 кг), Рінати Кірєєвої (94 кг), Арсена Бораганова (77 кг), Фелікса Халібекова (62 кг), чемпіонки світу Світлани Шимкової (69 кг), Тетяни Алєєвої (63 кг), Катерини Катиної (96 кг) та олімпійської чемпіонки і триразової чемпіонки світу Оксани Сливенко (69 кг), яка тимчасово відсторонена через допінг.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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