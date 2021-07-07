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Вперше в історії на відкритті Олімпіади прапор понесе корінний австралієць

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
7 липня, 18:46
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Чемпіон НБА Патрік Міллс і дворазова олімпійська чемпіонка в плаванні Кейт Кемпбелл понесуть австралійський прапор на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо
Патрік і Кейт понесуть прапор Австралії
Патрік і Кейт понесуть прапор Австралії / Фото: Instagram

Баскетболіст клубу НБА Сан-Антоніо і збірної Австралії Патрік Міллс понесе прапор країни на відкритті Олімпійських ігор в Токіо.

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Міллс стане першим корінним австралійцем, якому довірено честь виступити в якості прапороносця на Олімпіаді. Разом з Міллсом прапор Австралії понесе плавчиха Кейт Кемпбелл.

32-річний Міллс на Олімпійських іграх 2012 року став найрезультативнішим гравцем турніру з показником 21,2 очка за гру. У складі збірної Австралії він чотири рази вигравав чемпіонат Океанії. А з Сан-Антоніо ставав переможцем НБА в 2014 році.

Кейт Кемпбелл – 29 років. Вона народилася в Малаві, де і почала займатися плаванням. А в Австралію переїхала з батьками в 2001 році. Кейт на трьох Олімпійських іграх виграла п'ять медалей – два "золота", "срібло" і дві "бронзи".

Раніше стало відомо, що головне шоу року пройде без глядачів: кого пустять на церемонію відкриття ОІ-2020. Під час відкриття Олімпіади уряд Японії збирається пустити на трибуни 23 липня тільки VIP-персон, серед яких представники МОК, дипломати і спонсори.

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