В Токио объявлено чрезвычайное положение: будет ли Олимпиада

Олимпиада должна состояться в намеченные сроки – с 23 июля по 8 августа, однако в связи с коронавирусными ограничениями все соревнования могут остаться без зрителей

В Токио никак не могут побороть COVID-19 / Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в связи со всплеском коронавируса объявил режим чрезвычайного положения в Токио, где уже через две недели, 23 июля, должна стартовать Олимпиада.

БУДЕТ ЛИ ОЛИМПИАДА?

Да. Игры не отменяются. Они пройдут с 23 июля по 8 августа. Однако после переговоров с представителями Международного олимпийского комитета правительство Японии может принять решение о запрете всех зрителей на соревнованиях. По мнению медицинских экспертов, это может замедлить распространение вируса, сообщает axios.com.

Ранее мы писали, что главное шоу года пройдет без зрителей. На церемонию открытия Игр 23 июля собираются пустить на трибуны только VIP-персон, среди которых представители МОК, дипломаты и спонсоры.

В Японии продолжаются дискуссии по поводу отмены Олимпиады. Фото: REUTERS/Issei Kato

Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

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Отметим, что на Олимпиаде в Токио аналитики предрекают Украине 15-е место в общем зачете, ожидая, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.