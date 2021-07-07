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Україна оголосила склад на Олімпіаду-2020: нашу країну представлять 158 спортсменів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
7 липня, 15:20
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На Олімпійських іграх в Токіо від України виступить 158 спортсменів. Не зможуть поборотися за медалі титуловані Олег Верняєв та Дмитро Чумак, які відсторонені за підозрою у вживанні допінгу
Склад України на Олімпіаду в Токіо
Склад України на Олімпіаду в Токіо / Фото: Instagram

Україна оголосила склад на Олімпіади-2020. Нашу країни на Іграх в Токіо представлять 158 спортсменів. На жаль, збірна України залишилася без потенційних медалістів Олега Верняєва і Дмитра Чумака, які відсторонені від виступів за підозрою у вживанні допінгу.

Склад України на Олімпіади-2020:

Раніше ми писали, що жінка з пістолетом намагалася загасити олімпійський вогонь. Жителі Японії продовжують протестувати проти проведення літньої Олімпіади під час пандемії коронавірусі, в Міто жінка навіть намагалася зірвати естафету олімпійського вогню.

Також стало відомо, що головне шоу року пройде без глядачів: кого пустять на церемонію відкриття ОІ-2020. Під час відкриття Олімпіади уряд Японії збирається пустити на трибуни 23 липня тільки VIP-персон, серед яких представники МОК, дипломати і спонсори.

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