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Спортсменку, яка тримала допінг під час сексу, допустили до Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
8 липня, 13:06
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13-разова чемпіонка світу з Канади Лоуренс Лапуант, яку підставив її хлопець-футболіст, все-таки зможе виступити на Іграх у Токіо
Лоуренс Венсан-Лапуант
Лоуренс Венсан-Лапуант / Фото: sportsnet.ca

13-разова чемпіонка світу з веслування на каное Лоуренс Лапуант включена до складу збірної Канади на Олімпіаду в Токіо, незважаючи на поразку у відбіркових стартах.

Про це повідомляє CBC.

Нагадаємо, влітку 2019 року канадка Лоуренс Лапуант погоріла на допінгу і була відсторонена від змагань. Однак згодом каноістка домоглася виправдання, довівши, що заборонений препарат потрапив до її організму внаслідок "обміну біологічними рідинами з колишнім хлопцем". Чоловік займався американським футболом і вживав лігандрол, зрадницьки не попередивши про це свою секс-партнерку.

Як наслідок, Лапуант повернулася до виступів, а міжнародна федерація з урахуванням скасування через пандемію низки відбіркових стартів висловила готовність включити зоряну канадку до складу учасниць ОІ-2020 понад квоту.

Очікується, що на Іграх в Токіо (23 липня – 8 серпня) 29-річна Лоуренс Лапуант виступить на дистанції 200 метрів в каное-одиночці, а також в заїзді двійок на 500 метрів в одному екіпажі з Кеті Вінсент.

Читайте також: Якщо вже ганьбитися, то до кінця! Двох російських спортсменів піймали на допінгу перед поїздкою на Олімпіади-2020

Раніше допінг-звинувачення зняли з української тенісистки Даяни Ястремської.

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