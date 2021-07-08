Спортсменку, яка тримала допінг під час сексу, допустили до Олімпіади

13-разова чемпіонка світу з Канади Лоуренс Лапуант, яку підставив її хлопець-футболіст, все-таки зможе виступити на Іграх у Токіо

Лоуренс Венсан-Лапуант / Фото: sportsnet.ca

13-разова чемпіонка світу з веслування на каное Лоуренс Лапуант включена до складу збірної Канади на Олімпіаду в Токіо, незважаючи на поразку у відбіркових стартах.

Про це повідомляє CBC.

Нагадаємо, влітку 2019 року канадка Лоуренс Лапуант погоріла на допінгу і була відсторонена від змагань. Однак згодом каноістка домоглася виправдання, довівши, що заборонений препарат потрапив до її організму внаслідок "обміну біологічними рідинами з колишнім хлопцем". Чоловік займався американським футболом і вживав лігандрол, зрадницьки не попередивши про це свою секс-партнерку.

Як наслідок, Лапуант повернулася до виступів, а міжнародна федерація з урахуванням скасування через пандемію низки відбіркових стартів висловила готовність включити зоряну канадку до складу учасниць ОІ-2020 понад квоту.

Очікується, що на Іграх в Токіо (23 липня – 8 серпня) 29-річна Лоуренс Лапуант виступить на дистанції 200 метрів в каное-одиночці, а також в заїзді двійок на 500 метрів в одному екіпажі з Кеті Вінсент.

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