Надзвичайна ситуація в Токіо напередодні Олімпіади: що відбувається в Японії

За 12 днів до старту літніх Олімпійських ігор-2020 влада Японії збираються ввести в Токіо режим надзвичайної ситуації через зростання випадків коронавірусу в країні

Олімпійці прилітають в Токіо / Фото: Reuters

Влада Японії розглядає питання введення в Токіо режиму надзвичайної ситуації. А вже 23 липня в столиці Країни висхідного сонця повинні стартувати літні Олімпійські ігри, які триватимуть до 8 серпня. Раніше жінка з пістолетом намагалася загасити олімпійський вогонь – жителі Японії протестують проти Ігор.

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Як повідомляє видання Sankei Shimbun, зараз в Токіо і ще дев'яти префектурах діє режим посилених заходів по боротьбі з коронавірусом, який закінчується 11 липня. Після його закінчення, як очікується, буде оголошено режим НС, оскільки в останні два тижні в Японії відзначається стрімке зростання COVID-19. 7 липня зафіксовано 920 випадків.

Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Також стало відомо, що головне шоу року пройде без глядачів: кого пустять на церемонію відкриття ОІ-2020. Під час відкриття Олімпіади уряд Японії збирається пустити на трибуни 23 липня тільки VIP-персон, серед яких представники МОК, дипломати і спонсори.