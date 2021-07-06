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Жінка з пістолетом намагалася загасити олімпійський вогонь

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
6 липня, 21:06
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Жителі Японії продовжують протестувати проти проведення літньої Олімпіади під час пандемії коронавірусу, в Міто жінка навіть намагалася зірвати естафету олімпійського вогню
Всі факелоносці біжуть з охороною
Всі факелоносці біжуть з охороною / Фото: Getty Images

В Японії заарештували 53-річну жінку за спробу загасити олімпійський вогонь водяним пістолетом в знак протесту проти проведення Олімпіади на тлі пандемії COVID-19. Інцидент стався в ході естафети олімпійського вогню в місті Міто.

Жінка закликала погасити олімпійський факел, кричала "кінець Олімпійським іграм" і стріляла водою в бік полум'я. Незабаром після цього її зупинив стюард, факелоносець рушив далі.

Норіакі Нагацука, заступник начальника поліції міста Міто, сказав, що жінку заарештували за те, що вона навмисно цілилася в бігуна і заважала естафеті.

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"Ви не можете стріляти водою в людей без вагомої причини. Вона явно не жартувала – це не дитяча гра", – зазначив Нагацука.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

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