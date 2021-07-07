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СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Чрезвычайная ситуация в Токио накануне Олимпиады: что происходит в Японии

Елена Павлова Елена Павлова
7 июля, 20:34
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За 12 дней до старта летних Олимпийских игр-2020 власти Японии собираются ввести в Токио режим чрезвычайной ситуации из-за роста случаев коронавируса в стране
Олимпийцы прилетают в Токио
Олимпийцы прилетают в Токио / Фото: Reuters

Власти Японии рассматривают вопрос о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации. А ведь уже 23 июля в столице Страны восходящего солнца должны стартовать летние Олимпийские игры, которые продлятся до 8 августа. Ранее женщина с пистолетом пыталась потушить олимпийский огонь – жители Японии протестуют против Игр.

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Как сообщает издание Sankei Shimbun, сейчас в Токио и еще девяти префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, который заканчивается 11 июля. После его окончания, как ожидается, будет объявлен режим ЧС, так как в последние две недели в Японии отмечается стремительный рост COVID-19. 7 июля зафиксировано 920 случаев.

Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио
Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Также стало известно, что главное шоу года пройдет без зрителей: кого пустят на церемонию открытия ОИ-2020. Во время открытия Олимпиады правительство Японии собирается пустить на трибуны 23 июля только VIP-персон, среди которых представители МОК, дипломаты и спонсоры.

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#
Команда
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Г
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Г
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7
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3
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Хорватия
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3
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Испания
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5
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Словакия
3
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3
4
Польша
3
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Г
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1
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5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
4
Венгрия
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