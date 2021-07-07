Украина объявила состав на Олимпиаду-2020: нашу страну представят 158 спортсменов

На Олимпийских играх в Токио от Украины выступит 158 спортсменов. Не смогут побороться за медали титулованные Олег Верняев и Дмитрий Чумак, отстраненные по подозрению в употреблении допинга

Состав Украины на Олимпиаду в Токио / Фото: Instagram

Украина объявила состав на Олимпиаду-2020. Нашу страны на Играх в Токио представят 158 спортсменов. К сожалению, сборная Украины осталась без потенциальных медалистов Олега Верняева и Дмитрия Чумака, которые отстранены от выступлений по подозрению в употреблении допинга.

Состав Украины на Олимпиаду-2020:

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