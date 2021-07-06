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СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Главное шоу года пройдет без зрителей: кого пустят на церемонию открытия ОИ-2020

Елена Павлова Елена Павлова
6 июля, 12:39
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Во время открытия Олимпиады правительство Японии собирается пустить на трибуны 23 июля только VIP-персон, среди которых представители МОК, дипломаты и спонсоры
Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио
Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Правительство Японии планирует провести церемонию открытия Олимпийских Игр-2020, которая состоится 23 июля, без обычных зрителей. Ранее болельщикам запретили пить и кричать в Токио.

Как сообщает Asahi Shimbun, на трибуны могут пустить только VIP-персон – представителей Международного олимпийского комитета (МОК), высокопоставленных дипломатов и спонсоров. При этом их количество, вероятно, максимально сократят.

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Также ограничения могут коснуться и закрытия Игр, запланированного на 8 августа. По данным источников в правительстве Японии, соревнования, на которые было продано более 5 тысяч билетов, а также мероприятия, стартующие после 21:00 по местному времени, могут пройти без зрителей.

Олимпийские кольца в Токио
Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

Ожидается, что окончательное решение по регламенту посещения спортивных объектов Токио-2020 будет принято 8 июля.

Ранее мы также сообщали, что больного спортсмена не пустили на Олимпиаду-2020 в Токио, а вся команда изолирована.

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Г
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Швейцария
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4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
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9
2
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3
Украина
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3
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#
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
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И
Г
О
1
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3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
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И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
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4
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