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СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Головне шоу року пройде без глядачів: кого пустять на церемонію відкриття ОІ-2020

Олена Павлова Олена Павлова
6 липня, 12:39
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Під час відкриття Олімпіади уряд Японії збирається пустити на трибуни 23 липня тільки VIP-персон, серед яких представники МОК, дипломати і спонсори
Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо
Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Уряд Японії планує провести церемонію відкриття Олімпійських Ігор-2020 року, яка відбудеться 23 липня, без звичайних глядачів. Раніше уболівальникам заборонили пити і кричати в Токіо.

Як повідомляє Asahi Shimbun, на трибуни можуть пустити тільки VIP-персон – представників Міжнародного олімпійського комітету (МОК), високопоставлених дипломатів і спонсорів. При цьому їх кількість, ймовірно, максимально скоротять.

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Також обмеження можуть торкнутися і закриття Ігор, заплановане на 8 серпня. За даними джерела в уряді Японії, змагання, на які було продано понад 5 тисяч квитків, а також заходи, що стартують після 21:00 за місцевим часом, можуть пройти без глядачів.

Олімпійські кільця в Токіо
Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Очікується, що остаточне рішення по регламенту відвідування спортивних об'єктів Токіо-2020 буде прийнято 8 липня.

Раніше ми також повідомляли, що хворого спортсмена не пустили на Олімпіаду-2020 на Токіо, а вся команда ізольована.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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