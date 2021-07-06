Головне шоу року пройде без глядачів: кого пустять на церемонію відкриття ОІ-2020

Під час відкриття Олімпіади уряд Японії збирається пустити на трибуни 23 липня тільки VIP-персон, серед яких представники МОК, дипломати і спонсори

Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Уряд Японії планує провести церемонію відкриття Олімпійських Ігор-2020 року, яка відбудеться 23 липня, без звичайних глядачів. Раніше уболівальникам заборонили пити і кричати в Токіо.

Як повідомляє Asahi Shimbun, на трибуни можуть пустити тільки VIP-персон – представників Міжнародного олімпійського комітету (МОК), високопоставлених дипломатів і спонсорів. При цьому їх кількість, ймовірно, максимально скоротять.

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Також обмеження можуть торкнутися і закриття Ігор, заплановане на 8 серпня. За даними джерела в уряді Японії, змагання, на які було продано понад 5 тисяч квитків, а також заходи, що стартують після 21:00 за місцевим часом, можуть пройти без глядачів.

Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Очікується, що остаточне рішення по регламенту відвідування спортивних об'єктів Токіо-2020 буде прийнято 8 липня.

Раніше ми також повідомляли, що хворого спортсмена не пустили на Олімпіаду-2020 на Токіо, а вся команда ізольована.