Фото з росіянами на Олімпіаді: що про це думають українці

Загроза вторгнення Росії змусила українських спортсменів у Пекіні думати не про виступ на Олімпіаді, а про безпеку своїх рідних та близьких

Що українці думають про спільні фото з росіянами у Пекіні. / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Уся ця ситуація доповнюється повчаннями від Міністерства спорту – спортсменам рекомендували не спілкуватися з російськими ЗМІ та не обійматися з представниками РФ. Втім, таке рішення не знайшло підтримки у суспільстві.

Що говорять про загрозу війни спортсмени:

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Про це свідчать результати опитування від соціологічної компанії Gradus, який був зроблений для Спорт Сьогодні.

34% респондентів вважають правильною заборону на спільні фото українських та російських спортсменів.

Здавалося б, непоганий відсоток. Але при цьому 22% за обіймашки спортсменів, а 27% і зовсім байдуже, як поводяться представники нашої країни на міжнародній арені.

Усього Підлога Віковий інтервал Чоловіки Жінки 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60 Так 22,7% 20,1% 25,2% 31,9% 22,8% 20,1% 20,3% 25,2% Ні 34,7% 42,7% 27,3% 21,3% 35,4% 33,5% 38,7% 40,1% Мені все одно 27,2% 26,6% 27,8% 32,2% 27,9% 28,3% 23,8% 25,6% Важко відповісти 15,3% 10,6% 19,7% 14,6% 13,9% 18,1% 17,2% 9,1%

Але ж вчорашня акція Владислава Гераскевича є реальним прикладом як один вчинок може привернути увагу цілого світу.

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І поки один спортсменом закликатиме до миру, інший брататиметься з військовослужбовцем РФ, як це було в Токіо.

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Цікаво, що спільні фото з росіянами більше підтримують респонденти у віці 18-24 років і водночас вони найменше проти "братання".

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Розподіл голосів по регіонах:

Схід Захід Київ Північ Центр Південь Так 35,3% 12,2% 15,4% 18,8% 20,8% 32,7% Ні 25,8% 51,5% 44,2% 27,8% 33,1% 25,0% Мені все одно 21,8% 17,9% 26,5% 39,8% 28,4% 32,1% Важко відповісти 17,1% 18,4% 13,9% 13,5% 17,7% 10,1%

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