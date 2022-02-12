Фото з росіянами на Олімпіаді: що про це думають українці

Уся ця ситуація доповнюється повчаннями від Міністерства спорту – спортсменам рекомендували не спілкуватися з російськими ЗМІ та не обійматися з представниками РФ. Втім, таке рішення не знайшло підтримки у суспільстві.
Що говорять про загрозу війни спортсмени:
34% респондентів вважають правильною заборону на спільні фото українських та російських спортсменів.
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Здавалося б, непоганий відсоток. Але при цьому 22% за обіймашки спортсменів, а 27% і зовсім байдуже, як поводяться представники нашої країни на міжнародній арені.
|Усього
|Підлога
|Віковий інтервал
|Чоловіки
|Жінки
|18-24
|25-34
|35-44
|45-54
|55-60
|Так
|22,7%
|20,1%
|25,2%
|31,9%
|22,8%
|20,1%
|20,3%
|25,2%
|Ні
|34,7%
|42,7%
|27,3%
|21,3%
|35,4%
|33,5%
|38,7%
|40,1%
|Мені все одно
|27,2%
|26,6%
|27,8%
|32,2%
|27,9%
|28,3%
|23,8%
|25,6%
|Важко відповісти
|15,3%
|10,6%
|19,7%
|14,6%
|13,9%
|18,1%
|17,2%
|9,1%
Але ж вчорашня акція Владислава Гераскевича є реальним прикладом як один вчинок може привернути увагу цілого світу.
І поки один спортсменом закликатиме до миру, інший брататиметься з військовослужбовцем РФ, як це було в Токіо.
Цікаво, що спільні фото з росіянами більше підтримують респонденти у віці 18-24 років і водночас вони найменше проти "братання".
Розподіл голосів по регіонах:
|Схід
|Захід
|Київ
|Північ
|Центр
|Південь
|Так
|35,3%
|12,2%
|15,4%
|18,8%
|20,8%
|32,7%
|Ні
|25,8%
|51,5%
|44,2%
|27,8%
|33,1%
|25,0%
|Мені все одно
|21,8%
|17,9%
|26,5%
|39,8%
|28,4%
|32,1%
|Важко відповісти
|17,1%
|18,4%
|13,9%
|13,5%
|17,7%
|10,1%
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