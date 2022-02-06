Лукашенко договорився: українці відмовляються вболівати за Білорусь на Олімпіаді

Останні події на кордоні України та недавня заява білоруського диктатора Олександра Лукашенка вплинули на ставлення до білорусів в Україні.
Про це свідчать результати опитування від соціологічної компанії Gradus, який було проведено для "Спорт.Сьогодні".
Майже 55% респондентів не вболіватимуть за білоруських спортсменів на Олімпіаді в Пекіні. Примітно, що більшість – це люди у віці, які якраз ще могли застати союзну державу і досі відчувати ностальгію.
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|Усього
|Стать
|Віковий інтервал
|Чоловіки
|Жінки
|18-24
|25-34
|35-44
|45-54
|55-60
|Так
|28,1%
|29,9%
|26,0%
|53,5%
|31,2%
|26,0%
|27,7%
|13,5%
|Ні
|54,9%
|53,5%
|56,6%
|35,7%
|57,4%
|53,7%
|52,7%
|68,7%
|Важко відповісти
|17,0%
|16,7%
|17,4%
|10,8%
|11,5%
|20,3%
|19,6%
|17,8%
А ось що здивувало, так це те, що з 28% людей, які підтримуватимуть Білорусь, більшість представляє прогресивну молодь.
Що стосується регіонального поділу, то більше за Білорусь вболіватимуть на сході України (46%), а найменше – у центральній частині нашої країни (20%).