"Кожної хвилини Росія може напасти на Україну": нашого біатлоніста турбує ситуація вдома

Тема можливої війни в Україні обговорюється і на Олімпійських іграх у Пекіні. Особливо це викликає інтерес у зарубіжних журналістів.
Вчора, до речі, Владислав Гераскевич у прямому ефірі показав на весь світ плакат: "Немає війні в Україні".
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Сьогодні іноземні журналісти записали невеликий коментар Дмитра Підручного після спринту.
Наш біатлоніст зізнався, що відстежує новини та переживає за те, що відбувається на батьківщині.
"Важко усвідомлювати, що будь-якої хвилини Росія може напасти на Україну", – сказав Підручний.
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Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні" .
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