"В любую минуту Россия может напасть на Украину": нашего биатлониста тревожит ситуация дома

Тема возможной войны в Украине обсуждается и на Олимпийских играх в Пекине. Особенно это вызывает интерес у зарубежных журналистов.
Вчера, кстати, Владислав Гераскевич в прямом эфире показал на весь мира плакат: "Нет войне в Украине".
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Сегодня иностранные журналисты записали небольшой комментарий Дмитрия Пидручного после спринта.
Наш биатлонист признался, что отслеживает новости и переживает за происходящее на родине.
"Трудно осознавать, что в любую минуту Россия может напасть на Украину", – сказал Пидручный.
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