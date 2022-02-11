На зло России: МОК не будет наказывать украинца за плакат "Нет войне в Украине"

Сегодня украинский скелетонист Владислав Гераскевич взбудоражил все мир своим поступком на Олимпийских играх в Пекине, но патриотический поступок мог серьезно ему аукнуться

Владислав Гераскевич не будет наказан за проявление патриотизма / Фото: REUTERS

После третьего заезда Гераскевич продемонстрировал плакат с надписью "Нет войне в Украине". Так спортсмен отреагировал на угрозу вторжения со стороны России.

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В России сразу же потребовали наказать украинца, мол, в регламенте Международного олимпийского комитета есть пункт о наказании в случае проявления политической акции.

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Однако в МОК быстро остудили пыл россиян, заявив, что никакого наказания для Гераскевича не будет.

"Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт", – заявили в пресс-службе организации, отвечая на запрос ТАСС.

Реакция России: