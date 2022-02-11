На зло Росії: МОК не каратиме українця за плакат "Ні війні в Україні"

Сьогодні український скелетоніст Владислав Гераскевич розбурхав увесь світ своїм вчинком на Олімпійських іграх у Пекіні, але патріотичний вчинок міг серйозно йому відгукнутися

Владислав Гераскевич не буде покараний за прояв патриотизму / Фото: REUTERS

Після третього заїзду Гераскевич продемонстрував плакат із написом "Немає війні в Україні". Так спортсмен відреагував на загрозу вторгнення із боку Росії.

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У Росії одразу ж вимагали покарати українця, мовляв, у регламенті Міжнародного олімпійського комітету є пункт про покарання у разі прояву політичної акції.

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Однак у МОК швидко остудили запал росіян, заявивши, що жодного покарання для Гераскевича не буде.

"Ми поговорили зі спортсменом. Це був загальний заклик до миру. Для МОК це питання закрито", – заявили у прес-службі організації, відповідаючи на запит ТАРС .

Реакція Росії: