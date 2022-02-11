Усику та Ломаченку краще заплющити очі: реакція Мережі на прояв патріотизму українцем на Олімпіаді

Головним героєм сьогоднішнього дня на Олімпійських іграх у Пекіні став український скелетоніст Владислав Гераскевич. Він не виграв медаль, але його вчинок важливіший за спортивні досягнення

Владислав Гераскевич став героєм України на Олімпіаді в Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

Після свого заїзду Гераскевич показав на камеру плакат із написом: "Ні війні в Україні". Так спортсмен продемонстрував свою громадянську позицію.

Реакція Росії:

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"Ніяка нормальна людина не хоче війни. Я теж нормальна людина, я не хочу війни у своїй країні, хочу мир над головою. Не хочу, щоб люди загинули через війну", – прокоментував свій вчинок Гераскевич.

Плакат Влада викликав резонанс у Мережі. Обговорювати його почали як в Україні, так і за кордоном. Дивимося, що писали користувачі Мережі:

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Але, звичайно, не обійшлося без негативу. У Росії одразу ж натякнули, що українцеві загрожує покарання від організаторів. А ті організатори пустили рекламу замість плаката.

Загроза російської агресії