Нет войне в Украине! Весь мир на ушах после поступка украинца в Пекине

Сразу после своего заезда Гераскевич вышел к камерам и продемонстрировал плакат с надписью: "Нет войне в Украине!" на английском.
Спортсмен рисковал, ведь за проявление любых политических взглядов на Олимпиаде могут серьезно наказать. Но Влад успокоил и признался, что его идею наоборот поддержали.
"Все нормально было. Нас поддержали. Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны.
Я тоже нормальный человек, я не хочу войны в своей стране, хочу мир над головой. Не хочу, чтобы люди погибли из-за войны", – сказал Гераскевич в эфире UA:Первый.
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Отметим, что после выступления к Гераскевичу было повышенное внимание со стороны иностранных СМИ. Все хотели узнать подробности его молчаливого пикета.
Ранее мы рассказывали о спуске Гераскевича на трассе в Пекине со скоростью 127 км/час головой вниз – что тут говорить, Владислав самый смелый участник Украины на Олимпиаде-2022.