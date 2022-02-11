В России назвали виновных в допинг-скандале Валиевой

Судя по словам главы Олимпийского комитета России, во всем виновата почта

Валиева уже в 15 лет испортила себе карьеру / Фото: Reuters

В России уверены, что им должны оставить золото в командном турнире фигуристов Олимпиады-2022, несмотря на положительную допинг-пробу Камилы Валиевой.

А виновниками скандала, судя по словам главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, якобы являются почта, очень долго доставлявшая пробу Валиевой из Санкт-Петербурга в Стокгольм, и некие медлители из шведской аккредитованной лаборатории WADA.

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Камила Валиева погорела на допинге / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

"У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба Валиевой в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована. В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. Очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов", – цитирует Позднякова ТАСС.

Судьбу фигуристки решит CAS / Фото: REUTERS

"Не припомню в своей практике ни одного случая, чтобы результат обрабатывался так долго", – добавил Поздняков Чемпионату.

Американский журналист: девочку накачали / Фото: Коллаж: Сегодня

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"С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру", – считает глава ОКР.

Камила Валиева / Фото: Reuters

Напомним, сегодня Международное агентство тестирования официально подтвердило положительную допинг-пробу Камилы Валиевой.

Теперь Спортивный арбитражный суд Лозанны должен решить, забирать ли у России золотую медаль Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов и оставлять ли Валиеву на Играх для участия в личном первенстве.

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Суд должен принять решение до 15 февраля, когда состоится короткая программа у женщин.

Ранее украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России. Еще два года назад Анастасия Шаботова говорила, что российские фигуристки принимают запрещенные стимуляторы. И после этого была вынуждена сменить страну – Россию на Украину.