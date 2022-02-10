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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

В Китае мне не хватает революций и вкусного шоколада: откровения украинки

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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10 февраля, 07:23
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Украинская артистка Маргарита Никуличева рассказала "Сегодня", что в Поднебесной нет ажиотажа по поводу Олимпиады, о вкусных напитках и крутом приложении
Маргарита уже два года живет и работает в Китае
Маргарита уже два года живет и работает в Китае

Четыре года назад на Олимпиаде в Пхенчхане я чисто случайно попал на огненное шоу, которое проходило на пляже Японского моря. Удивлению не было предела, когда узнал, что представление дают украинцы!

И вот спустя четыре года снова Олимпиада и мы снова с артистами "Аделаиды" в одной стране. Увы, встретиться нельзя. Из-за жесточайшего карантина на олимпийских объектах. Но это не помешало мне пообщаться с Маргаритой Никуличевой.

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- Уже более двух лет я живу на юге Китая, в провинции Гуандун. Сначала – в городе Чжухай, сейчас – в Гуанчжоу. Работаю артисткой огненного шоу в парке развлечений. А также создаю подкаст "ФемФикшн".

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- В вашем городе ощущается дух Олимпиады?

- Я бы не сказала. Пока все сосредоточено на китайском Новом году, который отмечали 1 февраля. Но еще где-то полгода назад местные журналисты, которые просто проходили мимо в торговом центре, взяли у меня небольшое интервью о том, что я думаю об Олимпиаде в Китае. И были очень удивлены, что я не в теме. Правда, общаться было довольно сложно, потому что они не знали английского, а я китайского.

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- Насколько рядовым китайцам вообще интересна Олимпиада?

- Думаю, это большое событие для них. Но здесь и сейчас я не вижу ажиотажа.

- Есть ли у местного населения страх, что из-за иностранцев будет новая вспышка коронавируса в стране?

- В Пекине, наверное, да. В Гуанчжоу периодически происходят новые вспышки, и мне кажется, к ним всегда готовы.

- На Олимпиаде строжайшие ограничения из-за пандемии. Хотя Европа уже постепенно возвращается к прежней жизни. Почему бы им не взять пример с Европы?

- Сложно сказать, потому что для китайцев центр мира – Китай, и вряд ли они всерьез обсуждают события в других странах.

- Есть ли жизнь без фейсбука, гугла, Википедии?

- Для меня нет А китайцам вполне хватает программы WeChat, являющейся для них инстаграмом и фейсбуком одновременно, и местных сайтов.

- Если бы участников Олимпиады выпустили в город, чему бы они в первую очередь удивились?

- Что меня поразило, когда я впервые выбралась в центр китайского мегаполиса – это классические каменные джунгли, очень много небоскребов, которые вечером красиво подсвечиваются. И вместе с тем большое количество парков и зеленых зон, где есть место и природе и аутентичной китайской архитектуре.

- Что стоило бы попробовать покушать/выпить?

- Сначала попробуйте найти что-то не острое и не слишком жирное Я не любитель китайской еды, но фанат китайских напитков. Здесь огромный выбор фруктового и молочного чая, шоколадных напитков с добавлением ягод, желе или даже перловки или бобов – такие "чайные" здесь встречаются, вероятно, чаще, чем в Украине кофейни.

И сами фрукты: китайская клубника, личи, мангустин и манго, карамболь – это то, что обязательно надо попробовать в Китае.

- К чему в Китае вы никак не можете привыкнуть?

- К климату. На юге Китая очень высокая влажность, в квартире идет постоянная борьба с плесенью. Обычно я проигрываю. К определенной изоляции от мира. Китай сам по себе, другой мир – отдельно.

- Чего вам больше всего не хватает в здесь?

- Свободы, демократии, революций. Моих близких. Потом уже нормального интернета, нашей кухни и вкусного шоколада.

- А чего китайского вам будет не хватать в Украине?

- О, точно будет не хватать "Тао бао" – это очень удобное приложение, где можно заказать из местных магазинов почти все: одежду, бытовые вещи, продукты, зуб дракона, волосы единорога. Доставка всего два-три дня (зуб дракона может идти дольше).

Также того, что с помощью смартфона, в частности WeChat, можно почти все (кроме революций): расплатиться в магазине, на кассе, заказать билеты, сходить в больницу – карточка, данные о вакцинации в тесты – все в WeChat.

Будет не хватать китайского "вайба" – ощущение какого-то постоянного праздника.

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