9 лютого 21:45
Манчестер Сіті 2
Брентфорд 0
9 лютого 22:00
Мілан 4
Лаціо 0
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

У Китаї мені не вистачає революцій та смачного шоколаду: одкровення українки

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 07:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська артистка Маргарита Нікулічєва розповіла "Сегодня", що у Піднебесній немає ажіотажу з приводу Олімпіади, про смачні напої та крутий застосунок
Маргарита уже два роки живе і працює в Китаї
Маргарита уже два роки живе і працює в Китаї

Чотири роки тому на Олімпіаді у Пхенчхані я чисто випадково потрапив на вогняне шоу, яке проходило на пляжі Японського моря. Здивування не було меж, коли дізнався, що виставу дають українці!

І ось за чотири роки знову Олімпіада і ми знову з артистами "Аделаїди" в одній країні. На жаль, зустрітись не можна. Через найжорстокіший карантин на олімпійських об'єктах. Але це не завадило мені поспілкуватись із Маргаритою Нікулічєвою.

Реклама

- Уже понад два роки я живу на півдні Китаю, у провінції Гуандун. Спочатку – у місті Чжухай, зараз – у Гуанчжоу. Працюю артисткою вогняного шоу у парку розваг. А також створюю подкаст "ФемФікшн".

Реклама

– У вашому місті відчувається дух Олімпіади?

- Я б не сказала. Поки що все зосереджено на китайському Новому році, який відзначали 1 лютого. Але ще десь півроку тому місцеві журналісти, які просто проходили повз у торговому центрі, взяли у мене невелике інтерв'ю про те, що я думаю про Олімпіаду в Китаї. І були дуже вражені, що я не в темі. Щоправда, спілкуватися було досить складно, бо вони не знали англійської, а я китайської.

Реклама

- Наскільки пересічним китайцям взагалі цікава Олімпіада?

- Думаю, це велика подія для них. Але тут і зараз я не бачу ажіотажу.

- Чи має місцеве населення страх, що через іноземців буде новий спалах коронавірусу в країні?

- У Пекіні, мабуть, так. У Гуанчжоу періодично відбуваються нові спалахи, і мені здається, що до них завжди готові.

- На Олімпіаді найсуворіші обмеження через пандемію. Хоча Європа вже поступово повертається до колишнього життя. Чому б їм не взяти приклад із Європи?

- Складно сказати, бо для китайців центр світу – Китай, і навряд чи вони серйозно обговорюють події в інших країнах.

- Чи є життя без фейсбуку, гугла, Вікіпедії?

- Для мене ні. А китайцям цілком вистачає програми WeChat, що є для них інстаграмом та фейсбуком одночасно, та місцевих сайтів.

- Якби учасників Олімпіади випустили до міста, чому б вони насамперед здивувалися?

- Що мене вразило, коли я вперше вибралася до центру китайського мегаполісу – це класичні кам'яні джунглі, дуже багато хмарочосів, які ввечері гарно підсвічуються. І водночас велика кількість парків та зелених зон, де є місце і природі та автентичній китайській архітектурі.

- Що варто було б спробувати поїсти/випити?

- Спочатку спробуйте знайти щось не гостре та не надто жирне. Я не любитель китайської їжі, а фанат китайських напоїв. Тут величезний вибір фруктового та молочного чаю, шоколадних напоїв з додаванням ягід, желе чи навіть перловки чи бобів – такі "чайні" тут зустрічаються, мабуть, частіше, ніж в Україні кав'ярні.

І самі фрукти: китайська полуниця, лічі, мангустин та манго, карамболь – це те, що обов'язково треба спробувати у Китаї.

- До чого в Китаї ви не можете звикнути?

- До клімату. На півдні Китаю дуже висока вологість, у квартирі триває постійна боротьба з цвіллю. Зазвичай я програю. До певної ізоляції від світу. Китай сам собою, інший світ – окремо.

- Чого вам найбільше не вистачає тут?

- Свободи, демократії, революцій. Моїх близьких. Потім вже нормального інтернету, нашої кухні та смачного шоколаду.

- А чого китайського вам не вистачатиме в Україні?

- О, точно не вистачатиме "Тао бао" – це дуже зручний застосунок, де можна замовити з місцевих магазинів майже все: одяг, побутові речі, продукти, зуб дракона, волосся єдинорога. Доставка лише два-три дні (зуб дракона може йти довше).

Також того, що за допомогою смартфона, зокрема WeChat, можна майже все (крім революцій): розплатитися у магазині, на касі, замовити квитки, сходити до лікарні – картка, дані про вакцинацію, тести – все у WeChat.

Не вистачатиме китайського "вайбу" – відчуття якогось постійного свята.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Ньюзмейкери
Наші автори
Олег Люлька Зірка українського спорту ухвалила рішення про своє майбутнє після провалу на Олімпіаді Олег Люлька · Редактор Спорт Сьогодні
Любомир Луканюк У Китаї мені не вистачає революцій та смачного шоколаду: одкровення українки Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сьогодні
Олександр Трикіша Найшвидші шайби в історії української Суперліги (відео) Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Творча команда
Спортивні красуні
Більше красунь
ТОП публікацій
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Червоне і чорне
Більше новин
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
ТОП публікацій
Сергій Шаховець

Сергій Шаховець

редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Авто
Більше новин
Олімпіада-2022
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Олімпіади
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
Всього
1
flag Німеччина НімеччинаDE
5
3
0
8
2
flag Норвегія НорвегіяNO
4
2
4
10
3
flag Швеція ШвеціяSE
4
1
2
7
4
flag США СШАUS
3
5
1
9
5
flag Нідерланди НідерландиNL
3
3
1
7
6
flag Китай КитайCN
3
2
0
5
7
flag Австрія АвстріяAT
2
4
4
10
8
flag Італія ІталіяIT
2
4
1
7
9
flag ОКР ОКРROC
2
3
6
11
10
flag Словенія СловеніяSI
2
1
2
5
Всі медалі
Наші досягнення Пекіну
Украина на ОИ-2022. ТОП-10 результатов
1
Юлія Джима. Біатлон. 15 км Юлія Джима. Біатлон. 15 км
10 место
2
Україна. Фігурне катання. Команди Україна. Фігурне катання. Команди
10 место
3
Ірина Петренко. Біатлон. 15 км Ірина Петренко. Біатлон. 15 км
11 место
4
Україна. Біатлон, змішана естафета Україна. Біатлон, змішана естафета
13 место
5
Дмитро Підручний. Біатлон. 20 км Дмитро Підручний. Біатлон. 20 км
18 место
6
Юліанна Туницька. Санний спорт Юліанна Туницька. Санний спорт
21 место
7
Олена Стецьків. Санний спорт Олена Стецьків. Санний спорт
22 место
8
Антон Дукач. Санний спорт Антон Дукач. Санний спорт
22 место
9
Аннамарі Данча. Сноуборд. Слалом Аннамарі Данча. Сноуборд. Слалом
26 место
10
Андрій Мандзій. Санний спорт Андрій Мандзій. Санний спорт
27 место
Всі результати українців
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Ліверпуль

Сьогодні

21:45

Лестер

1.24

7.20

13.50

Ювентус

Сьогодні

22:00

Сассуоло

1.55

4.74

6.25

Челсі

12 лют

18:30

Палмейрас

1.66

3.86

5.75
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти