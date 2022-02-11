У Росії назвали винуватців допінг-скандалу Валієвої

Судячи зі слів голови Олімпійського комітету Росії, у всьому винувата пошта

Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters

У Росії переконані, що їм мають залишити золото у командному турнірі фігуристів Олімпіади-2022, незважаючи на позитивну допінг-пробу Каміли Валієвої.

А винуватцями скандалу, судячи зі слів глави Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова, нібито є пошта, яка дуже довго доставляла пробу Валії з Санкт-Петербурга до Стокгольма, і повільні працівники зі шведської акредитованої лабораторії WADA.

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Каміла Валієва погоріла на допінг / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

"У мене викликають серйозні питання строки, які минули між 25 грудня, коли було здано пробу Валієвої в Санкт-Петербурзі, і 8 лютого, коли вона була оприлюднена. Відповідно до міжнародних стандартів для лабораторій Всесвітньої антидопінгової агенції, термін для завантаження проби А становить 20 днів з моменту одержання зразка в лабораторії. Дуже дивним видається той факт, що з Санкт-Петербурга до Стокгольма проба діставалася майже місяць. Дуже схоже, що хтось притримував цю пробу до закінчення командних змагань фігуристів", – цитує Позднякова ТАРС.

Долю фігуристки вирішить CAS / Фото: REUTERS

"Не пригадаю у своїй практиці жодного випадку, щоби результат оброблявся так довго", – додав Поздняков Чемпіонату.

Американський журналіст: дівчинку накачали / Фото: Колаж: Сьогодні

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"З урахуванням того, що позитивну допінг-пробу спортсменки було взято не під час Олімпійських ігор, результати спортсменки та результати командного турніру під час Олімпійських ігор не підлягають автоматичному перегляду", – вважає голова ОКР.

Каміла Валієва / Фото: Reuters

Нагадаємо, сьогодні Міжнародна агенція тестування офіційно підтвердила позитивну допінг-пробу Каміли Валієвої.

Тепер Спортивний арбітражний суд Лозанни має вирішити, чи забирати у Росії золоту медаль Олімпіади-2022 у командному турнірі фігуристів і чи залишати Валієву на Іграх для участі в особистій першості.

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Суд має ухвалити рішення до 15 лютого, коли відбудеться коротка програма у жінок.

Раніше українська фігуристка викрила допінг-систему Росії. Ще два роки тому Анастасія Шаботова говорила, що російські фігуристки приймають заборонені стимулятори. І після цього була змушена змінити країну – Росію на Україну.