Росія наскільки протухла зі своєю допінговою системою, що втягує до неї навіть дітей. 15-річна фігуристка Каміла Валієва спіймана на вживанні заборонених препаратів.
Природно, після цього в РФ всі у нападі закочують очі, охають і ахають, що такого не може бути.
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Але згадаймо слова фігуристки Анастасії Шаботової. Два роки тому однолітка Валієвої ще тренувалася в Росії і чесно зізналася:
"Як виступати стабільно? Випити багато допінгу – і виступаєш стабільно. Ось і все. Тільки треба правильний допінг пити", – сказала тоді Шаботова, додавши, що в Росії фігуристи ним зловживають.
На батьківщині спортсменці не пробачили цих слів і зараз Шаботова представляє Україну на Олімпіаді.
Але тепер то всім зрозуміло, що Анастасія Шаботова мала рацію. Заради олімпійських медалей у Росії готові знущатися зі здоров'я дітей.
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