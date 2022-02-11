У Росії – допінг! Як вчинити з дитиною тепер вирішить суд

Міжнародне агентство тестування офіційно підтвердило позитивну допінг-пробу 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої.
Раніше українська фігуристка викрила допінг-систему Росії.
Тестування проводило Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії з фігурного катання.
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Після виявлення позитивної допінг-проби Валієву було відсторонено від участі у зимових Олімпійських іграх. Проте потім вона опротестувала накладання тимчасового усунення і РУСАДА їй дозволило продовжити участь в Олімпіаді.
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Тепер Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Спортивного арбітражного суду, який має вирішити, чи варто забирати у Росії золоту медаль Олімпіади-2022 і чи залишати Валієву на Іграх.
CAS має ухвалити рішення до 15 лютого 2022 року.
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