Допінг Росії на Олімпіаді: реакція США

Після скандалу з допінгом 15-річної фігуристки Каміли Валієвої американці розкритикували не тільки Росію, але й Міжнародний олімпійський комітет, який допустив РФ до Ігор-2022

Американський журналіст: дівчинку накачали / Фото: Колаж: Сьогодні

США не залишили без реакції допінговий скандал на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Нагадаємо, допінг-проба росіянки Каміли Валієвої, здана перед Іграми, дала позитивний результат.

Реклама

Проте Росії можуть залишити золото у командному турнірі фігуристів.

"Для спортсменів усього світу дуже важливо, щоб цінності олімпійського руху вистояли, а одна з найважливіших цінностей – це чистота спорту. Усі спортсмени сьогодні засмучені, оскільки, можливо, цю рану знову розкрили", – заявила глава Олімпійського та паралімпійського комітету США Сюзанна Лайонс у коментарі Yahoo Sports.

Допінг виявили у 15-річної Камілі Валієвої / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Жорстше на цьому ж ресурсі висловився американський журналіст Ден Ветзель.

Реклама

"Ця Олімпіада і так уже була наповнена заголовками про геноцид і рабство, політику та пропаганду, ізолятори та драконівські протоколи, тож буде не дивно, якщо виявиться, що Росія накачала юну спортсменку якимось препаратом, і при цьому їй дозволять виступати далі, тому що вона надто молода та наївна, щоб розуміти, що її накачали".

"МОК офіційно заборонив Росії виступати на Іграх-2022 через державний допінговий режим, який обдурив десятки спортсменів на Олімпіаді та Паралімпіаді в Сочі-2014".

"Але при цьому МОК перетворив це відсторонення на глузування, дозволивши російським спортсменам виступати під прапором РОК. Це ті ж люди, ті ж кольори і, можливо, той самий настрій перемогти за всяку ціну".

"Навіть якщо цю 15-річну дівчинку Валієву дискваліфікують, як хтось зможе вийти на один лід із її партнерами без тонни підозр?" – запитує американський журналіст Ден Ветзель.

У Росії можуть відібрати командне золото / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що ще два роки тому тодішня російська фігуристка Анастасія Шаботова говорила, що у її збірній приймають заборонені стимулятори. І після цього була змушена змінити країну, переїхавши до України.

Росія може вийти сухою із води після скандалу / Фото: Колаж: Сьогодні