Росії вибачають допінг і залишають золото – джерело

Незважаючи на новий скандал із застосуванням заборонених препаратів, в РФ рапортують про збереження золота у фігурному катанні на Іграх-2022

Росія виходить сухою з води після скандалу / Фото: Колаж: Сьогодні

Політичний союз Росії та Китаю, схоже, переноситься і на Олімпіаду, яку цими днями приймає Пекін.

Незважаючи на позитивну допінг-пробу 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої, збірній РОК залишать золото, здобуте у командному турнірі фігуристів.

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Як повідомляє, посилаючись на свої джерела, російський ресурс Чемпіонат, з Валієвої знято усунення, а РОК збереже золото фігуристів у командному турнірі Ігор-2022 – все завдяки нібито "роботі юристів".

Допінг виявили у 15-річної Камілі Валієвої / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, у Валієвої виявили заборонений тріметазидин. Його рекомендують для захисту серця за підвищених фізичних навантажень.

На Олімпіаді-2014 на цьому препараті погоріла українська лижниця Марина Лісогор, за що була дискваліфікована на два роки. Не допомогло Марині навіть те, що вона приймала препарат після видалення щитовидної залози.