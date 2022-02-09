Скандал із допінгом на Олімпіаді! Росію позбавляють золота у фігурному катанні

Результати командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні можуть бути переглянуті через ситуацію із допінг-тестом фігуриста збірної Росії

Куди ж без допінгу! Росія у своєму репертуарі / Фото: Getty Images

Про це повідомляє Inside the Games. За інформацією видання, проблема виникла із тестом російського спортсмена, ім'я якого не називається, зданим перед Олімпіадою.

Нагадаємо, змагання завершились ще 7 лютого. Перемогу здобула збірна РОК, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.

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Церемонію нагородження у командному турнірі фігуристів уже поставили на паузу. Представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що це зробили через необхідність отримання юридичної консультації від Міжнародної спілки ковзанярів.

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Зазначимо, що за попередні махінації з допінгом росіяни виступають на Олімпіаді в Пекіні без прапора, гімну і взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).