Це миші! Росіянам на Олімпіаді придумали образливе прізвисько

Українська фігуристка викрила допінг-систему Росії. Ця тема зараз №1 на Олімпіаді-2020. Міжнародний олімпійський комітет думає, як відмазати росіянку Камілу Валієву, яку впіймали на допінгу.
Раніше медалей позбавляли відразу, але великий друг Путіна Томас Бах допустив російських допінгістів на Ігри, а тепер йому не вистачає сміливості забрати їхнє золото у фігурному катанні.
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На відсутність покарання за порушення антидопінгових правил Валієвої дуже тонко відреагував американський журналіст Девід Ліс.
"Де є одна миша, там є й інші. Все це підриває довіру до будь-якого російського фігуриста на цих Іграх. Якщо 15-річному підлітку потрібен допінг, то як бути з іншими спортсменами?", – дивується Ліс.
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