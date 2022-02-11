Це миші! Росіянам на Олімпіаді придумали образливе прізвисько

Ніхто вже не сумнівається, що й інші російські олімпійці приїхали на Ігри до Пекіна накачані допінгом

Скільки ще російських фігуристів вживає допінг? / Фото: REUTERS

Українська фігуристка викрила допінг-систему Росії. Ця тема зараз №1 на Олімпіаді-2020. Міжнародний олімпійський комітет думає, як відмазати росіянку Камілу Валієву, яку впіймали на допінгу.

Раніше медалей позбавляли відразу, але великий друг Путіна Томас Бах допустив російських допінгістів на Ігри, а тепер йому не вистачає сміливості забрати їхнє золото у фігурному катанні.

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На відсутність покарання за порушення антидопінгових правил Валієвої дуже тонко відреагував американський журналіст Девід Ліс.

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