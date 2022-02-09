І тут не обійшлося без Росії! Чеську спортсменку з траси забрали до лікарні

Ліндсі Джейкобелліс через 16 років знову виграла олімпійське золото, а Вендула Гоп'якова отримала страшну травму у сноуборд-кросі

Тріумф однієї і трагедія іншої / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Американська сноубордистка Ліндсі Джейкобелліс стала олімпійською чемпіонкою Пекіна-2022.

Сьогодні вона виграла золоту медаль у сноуборд-кросі. Цікаво, що це друге золото у кар'єрі Джейкоббеліс. Вперше олімпійською чемпіонкою вона стала 16 років тому! У Турині-2006.

Реклама

Срібло у Пекіні завоювала француженка Хлое Треспеш, бронзова медаль дісталася канадці Мерієті Один.

Читайте також: Без Америки ні на що не здатні: Уайлд завоював Росії медаль

Реклама

А в 1/8 фіналу серйозні травми зазнала чеська сноубордистка Вендула Гоп'якова. Вона зіткнулася з росіянкою Крістіною Пауль.

Ми також писали, що спортсменка з Андорри Маева Естевес отримала тяжку травму під час виступу у кваліфікації змагань Олімпіади-2022 з сноуборд-кросу.