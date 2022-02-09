Страшний кадр на Олімпіаді: прапороносицю з траси відвезли до лікарні

Маева Естевес, якій довірили прапор Андорри на церемонії відкриття Ігор, достроково завершила свої виступи у Пекіні

Маева Естевес прощаеться з Іграми / Фото: Getty Images

Спортсменка з Андорри Маева Естевес отримала тяжку травму під час виступу у кваліфікації змагань Олімпіади-2022 з сноуборд-кросу.

Читайте також: Нога вивернулася в інший бік: жахливе падіння лижниці у гігантському слаломі на Олімпіаді

Реклама

У першому кваліфікаційному заїзді Естевес упала двічі.

Після першого падіння 26-річна сноубордистка змогла піднятися та продовжити виступ. Ближче до фінішу вона знову втратила рівновагу і впала, вдарившись спиною.

Реклама

Вона не змогла піднятися сама – з траси її відвезли на спеціальних ношах.

Реклама

Зазначимо, що Андорру на Олімпіаді в Пекіні представляють лише троє спортсменів. При цьому Маева Естевес була прапороносицею країни на церемонії відкриття Ігор.