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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Обігнав трьох росіян! Українець круто виступив на Олімпіаді-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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9 лютого, 15:30
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23-річний двоборець Дмитро Мазурчук прокоментував свій перший виступ на Олімпійських іграх
Дмитро Мазурчук на Олімпіаді-2022
Дмитро Мазурчук на Олімпіаді-2022 / Фото: НОК України

"Let's get ready to rumble", – кожен, хто цікавиться боксом хоч раз у житті та чув цю фразу. Так Майкл Баффер анонсував майбутню рубку.

Сьогодні ця легендарна фраза звучала на Олімпіаді у Пекіні. А рубка була на лижному стадіоні, де медалі розігрували двоєборці.

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Треба сказати, що це один із тих видів спорту, які краще дивитися наживо.

Відчути по-справжньому що таке стрибки з трампліну можна лише побачивши високо над собою спортсмена.

А лижні перегони додали драйву. По-перше, коментатор, який своєю емоційністю не поступається латиноамериканцям, які висвітлюють футбол.

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А по-друге класно підібраний музичний супровід. Так-так, 10 км лижники катають під такі хіти як Alors on danse, We no speak americano, Baby Shark...

Україну на Іграх представляв Дмитро Мазурчук. Наш спортсмен упевнено обійшов трьох представників Росії, а фінішним спуртом залишив за спиною ще й словенського спортсмена. Гідне 36-е місце.

Дмитро Мазурчук
Дмитро Мазурчук / Фото: НОК Украины

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"Емоцій багато від Олімпійських ігор. Можливо, вони десь і завадили. Але виніс із цієї Олімпіади, що треба працювати. Ще більше та ще старанніше", – зізнався нам після фінішу Дмитро.

А олімпійські медалі розподілилися так:

  • Золото – Вінценц Гайгер (Німеччина)
  • Срібло – Йорген Гробак (Норвегія)
  • Бронза – Лукас Грайдерер (Австрія)

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".

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