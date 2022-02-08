Костюм роздувся, як вітрило: суддя вказала причину масової дискваліфікації на Олімпіаді

Технічний делегат Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Агнешка Бачковська анулювала результати п'яти спортсменок через особливості костюма

Костюми спортсменок спричинили масову дискваліфікацію. На фото японка Сара Таканасі / Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Пекіні розгорівся грандіозний скандал із дискваліфікацією спортсменів. У ході фінальних змагань судді обнулили результати японки Сари Таканасі, австрійки Даніели Ірашко-Штольц та німкені Катаріни Альтхаус, а у фінальному раунді — норвежок Анни Один Стрем та Сільє Опсет.

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Техконтролер FIS Агнешка Бачковська, яка відповідала за перевірку костюмів, пояснила дискваліфікацію переможців змагань.

"За правилами стрибків із трампліну, всі комбінезони проходять перевірку на ширину. Це логічно – чим ширший костюм, тим він більше схожий на вітрило та створює додаткову перевагу при польоті. Контролер відстежує, наскільки костюм прилягає до тіла, і якщо нормативи перевищені, то стрибок не зараховують. Комбінезон повинен бути на відстані не менше ніж 1 см і не більше 3 см від тіла. У правилах FIS є спеціальний пункт щодо цього: "Допоміжні засоби, які впливають на виступ учасників змагань та/або є технічним коригуванням параметрів, повинні виключатися", – розповіла Бачковська в інтерв'ю Sport.pl.

Спочатку арбітрів привернув увагу комбінезон Альтгаус, в якому вона виступала в індивідуальних змаганнях. Німкеня завоювала срібло, але після змагань у соцмережах з'явилися фотографії, на яких видно, що її костюм у паховій області значно об'ємніший, ніж дозволено правилами.

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"Найкращі команди завжди балансують на межі, коли справа стосується екіпірування. Деякі переходять цю грань і їх доводиться дискваліфікувати. Я не очікувала, що виникне стільки проблем. Сигнали про порушення надходили і раніше, команди перебували під контролем, тобто мали шанс. Інформацію про порушення у суперників запустили конкуруючі команди", – розповіла Бачковська.

Нагадаємо, що у змішаних змаганнях у стрибках з трампліну командам Німеччини, Японії, Австрії та Норвегії не зарахували спроби через проблеми з комбінезоном.

Після рішення суддів золото виборола збірна Словенії, а срібло та бронзу представники команд РОК та Канади. І якщо словенці були серед претендентів на медалі, то для росіян та канадців нагороди стали справжнім подарунком долі.

На Олімпійських іграх у Пекіні не вщухають скандали / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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