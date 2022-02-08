Головне фіаско Олімпіади: суперзірку підставила яма на льоду

Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання японець Юдзуру Ханю посів лише восьме місце у короткій програмі та ризикує залишитися в Пекіні без медалі

Юдзуру Ханю / Фото: Reuters

Під час короткої програми у змаганнях фігуристів Юдзуру Ханю, топзірка Олімпіади-2022 у Пекіні, помилився на четверному сальхові, зробивши замість стрибка "метелик".

Як наслідок, дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Ханю навіть не потрапив до найсильнішої розминки перед довільною програмою, яку спортсмени представлять 10 лютого.

Реклама

Там Юдзуру, який посів восьмий рядок у короткій програмі, вийде у передостанній групі.

Реклама

Нагадаємо, коротку програму зі світовим рекордом виграв американець Нейтан Чен (113,97).

"Метелик" на сальхові трапився тому, що я потрапив у яму на льоду. У мене вже було таке на чемпіонаті світу в Сайтамі. Все гаразд, адже у нас є ще друга програма, щоб все виправити", – не сумує Ханю.

"У довільній обов'язково пробуватиму четверний аксель", – обіцяє 27-річний японець.

Реклама

Цей стрибок на Олімпіадах ще ніхто не виконував і, можливо, він допоможе Ханю застрибнути на п'єдестал у Пекіні.