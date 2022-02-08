Главное фиаско Олимпиады: суперзвезду подставила яма на льду

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю занял лишь восьмое место в короткой программе и рискует остаться в Пекине без медали

Юдзуру Ханю / Фото: Reuters

Во время короткой программы в соревнованиях фигуристов Юдзуру Ханю, топ-звезда Олимпиады-2022 в Пекине, ошибся на четверном сальхове, сделав вместо прыжка "бабочку".

Как следствие, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Ханю даже не попал в сильнейшую разминку перед произвольной программой, которую откатают 10 февраля.

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Там Юдзуру, занявший восьмую строчку в короткой программе, выйдет в предпоследней группе.

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Напомним, короткую программу с мировым рекордом выиграл американец Нэйтан Чен (113,97).

"Бабочка" на сальхове случилась потому, что я попал в яму на льду. У меня уже было такое на чемпионате мира в Сайтаме. Все нормально, у нас ведь есть еще вторая программа, чтобы все исправить", – не унывает Ханю.

"В произвольной обязательно буду пробовать четверной аксель", – обещает 27-летний японец.

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Этот прыжок на Олимпиадах еще никто не выполнял и, возможно, он поможет Ханю запрыгнуть на пьедестал в Пекине.